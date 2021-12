Телеканал ICTV запустив в ефір легендарне шоу Хто хоче стати мільйонером. Прем’єра телешоу відбулася 29 листопада о 20.20. Ведучим став актор Станіслав Боклан.

За словами генеральної креативної продюсерки програмного напрямку ICTV Тетяни Гребенік анкет на участь у шоу було близько півмільйона. Тому можна сміливо заявити, що люди зацікавлені у такій програмі.

Проте головні критерії, як і кілька десятиліть тому, це кмітливість та обізнаність у різних сферах.

Для охочих перевірити, чи варто надсилати анкету на шоу Хто хоче стати мільйонером, Факти ICTV створили інтелектуальний тест.

Хто хоче стати мільйонером? (Who Wants to Be a Millionaire?) – міжнародний формат телевізійної вікторини, оснований на ідеї однойменного телешоу британського телеканалу ITV.

У рамках гри учасник повинен відповідати на запитання, щоб виграти омріяний мільйон. Також учаснику надають чотири варіанти відповіді. Чим більший приз, тим складніше запитання. Шоу виходило за франшизою у багатьох країнах світу з 1998 року. Формат, звичайно, може дещо змінюватися, проте загалом все залишається, як і в оригінальній версії.