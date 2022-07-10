Український артист та продюсер Іван Дорн зізнався, що у 2014 році хотів стати культурним мостом між Росією та Україною, щоб РФ не розпочинала війну. Музикант визнав, що ідея провалилася, а вихід альбому російською мовою відклали на тлі повномасштабного вторгнення.

В інтерв’ю The New York Times артист заявив, що у лютому майже закінчив перший за п’ять років студійний альбом Dorndom – записував він його у селі на півночі України. З нею він хотів виступати як у РФ, так і в Україні, але події з 24 лютого цьому завадили. Вихід альбому довелося відкласти, і зараз Дорн виступає у Європі та США, збираючи кошти на допомогу Україні.

На відміну від багатьох українських артистів, після 2014 року він активно виступав у Росії й робив це заради однієї мети.

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– Моя ідея була такою: я завоюю кохання якомога більшої кількості людей своєю музикою, щоб вони ніколи не напали на мою країну. Я був упевнений, що люди, які приходять на мої концерти, не братимуть участі у війні проти України, – розповів Іван.

Артист визнав, що ідея провалилася, але він не шкодує про виконану роботу. Дорн звинувачує пропаганду у позитивному відношенні росіян до війни.

– Якби я провів тиждень перед телевізором у Росії, я б і сам повірив, що ми, українці, нацисти та фашисти, – додав артист.

І хоча музикант народився у Челябінську, після початку війни він припинив спілкування майже з усіма родичами у Росії. Дорн спілкується з РФ лише з двома братами, а свою дружину та двох дітей відправив до Франції.