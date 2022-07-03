Дорн про родичів із Росії: Після Путіна вони житимуть іншою пропагандою

Іван Дорн зізнався, що не спілкується з частиною родичів, які живуть у Росії, через їхню позиції щодо війни. Наразі співак підтримує зв’язок лише з двома братами.

– Один брат виїхав із Росії, нині він у Туреччині. Він намагається пояснити своїм батькам, що відбувається насправді. Але вони приводять аргументами, що дивляться телевізор. Вони надто адаптивні й після Путіна житимуть іншою пропагандою. Аби все було спокійно. Це загроза війни, якою годували ще з часів Холодної війни, – розповів Дорн в інтерв’ю Слава+.

Разом із тим, Іван Дорн заявив, що не вважає Юрія Дудя пропагандистом, тоді як про Ксенію Собчак говорити відмовився.

– Я не вважаю, що Дудь є пропагандистом. Але не можу говорити про це зі 100% упевненістю. Я думаю, що він хоче, щоб Росія була нормальною країною, не путінською. Він робить усе для того. Він переживає за майбутнє Росії, але він не пропутінський. Він зараз у Європі, там уся його родина.

В інтерв’ю артист також розповів, що практично вся його родина зараз в Україні. Однак дружина Анастасія та двоє їхній дітей – Василиса та Іван – перебувають у Франції.