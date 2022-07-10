Украинский артист и продюсер Иван Дорн признался, что в 2014 году хотел стать культурным мостом между Россией и Украиной, чтобы РФ не начинала войну. Музыкант признал, что идея провалилась, а выход альбома на российском отложили на фоне полномасштабного вторжения.

В интервью The New York Times артист заявил, что в феврале почти закончил первый за пять лет студийный альбом Dorndom — записывал он его в селе на севере Украины. С ней он хотел выступать как в РФ, так и в Украине, но события с 24 февраля этому помешали. Выход альбома пришлось отложить, и сейчас Дорн выступает в Европе и США, собирая средства на помощь Украине.

В отличие от многих украинских артистов, после 2014 года он активно выступал в России, и делал это ради одной цели.

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— Моя идея была такой: я завоюю любовь как можно большего количества людей своей музыкой, чтобы они никогда не напали на мою страну. Я был уверен, что люди, которые приходят на мои концерты, не будут участвовать в войне против Украины, — рассказал Иван.

Артист признал, что идея провалилась, но он не жалеет о проделанной работе. Дорн винит пропаганду в позитивном отношении россиян к войне.

— Если бы я провел неделю перед телевизором в России, я бы и сам поверил, что мы, украинцы, нацисты и фашисты, — добавил артист.

И хотя музыкант родился в Челябинске, после начала войны он прекратил общение почти со всеми родственниками в России. Дорн общается из РФ только с двумя братьями, а свою жену и двое детей отправил во Францию.