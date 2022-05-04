Український артист та продюсер Іван Дорн заявив, що у світі точно є адекватні росіяни, проте вони вже виїхали з території країни-агресора.

– Якби вони були всі в Росії, вони могли б щось зробити, вони могли б якось зосередити всі сили і зупинити весь цей жах. Але вони виїхали. Хтось виїхав і допомагає Україні. Я знаю, що це Noize MC і Монеточка. Всі чули, що Oxxxymiron влаштовує концерти. Є ті, хто відчуває сором за діяльність їхнього уряду, російської влади, за ту катастрофу, яку вони розгорнули. Хороші, не хороші, але адекватні точно є, які намагаються допомогти. Якщо б таких було більше, то цієї війни б не було, або її було б зупинено. На жаль, що маємо, те маємо, – сказав артист.

Дорн додав, що після початку повномасштабної війни в Україні він обірвав зв’язки з усіма знайомими з Росії.

На території країни-агресора також проживають рідні артиста, проте за цей час вони жодного разу йому не подзвонили.

– Зараз я ні з ким із росіян не спілкуюся взагалі. В мене є мої рідні в Башкортостані, які всі, крім одного брата, який виїхав з Росії, жодного разу не подзвонили за цей час і не спитали, чи все в мене нормально взагалі. Тому майже на всіх людях у Росії поставлений хрест, – сказав Дорн.

Нагадаємо, що раніше Іван Дорн записав англомовний трек-звернення до світової спільноти. Він попросив допомогти Україні у війні з Росією, а також надати нам важке озброєння. Звернення артист зробив у стилі випуску новин.