Эпатажная украинская певица Maruv презентовала танцевальное видео на свою песню Money.

В кадре певица предстала в черном облегающем комбинезоне с прозрачными вставками. Образ она дополнила ярким макияжем с акцентом на черные губы и каре.

Необычная локация и хореография с ноткой хоррора. Плавные и, одновременно, дерзкие движения, сложные конструкции — все это Maruv исполняет синхронно со своим балетом.

Поклонники артистки уже давно оценили ее танцевальные возможности. Реакция под этим видео также не заставила себя долго ждать.

Такое необычное танцевальное видео. Грациозные паучихи забирают к себе в сети все наши сердца.

Нереальная песня , а хореография просто высший пилотаж.

Необычная хореография, но мне так нравится.

И снова крутая картинка, шикарный голос, манящие костюмы и безупречная пластика!

Королева пауков.

Без каблуков движения совсем другие, шикарно.

Все как всегда безупречно.

Еще одна восхитительная работа.

Невероятно красивое видео.

Всегда разная и неповторимая. — Пишут пользователи сети.

Ранее Maruv поделилась откровенным фото с отдыха. Певица опубликовала снимок, на котором позирует в черном сдельном купальнике с прозрачными вставками.

В кадре исполнительница предстала около пальмы в полный рост.