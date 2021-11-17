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Хореография с ноткой хоррора: Maruv презентовала новое танцевальное видео

17 ноября 2021, 10:14
Каріна Зуєва редактор розділу Lifestyle
Maruv

Эпатажная украинская певица Maruv презентовала танцевальное видео на свою песню Money.

В кадре певица предстала в черном облегающем комбинезоне с прозрачными вставками. Образ она дополнила ярким макияжем с акцентом на черные губы и каре.

Необычная локация и хореография с ноткой хоррора. Плавные и, одновременно, дерзкие движения, сложные конструкции — все это Maruv исполняет синхронно со своим балетом.

Поклонники артистки уже давно оценили ее танцевальные возможности. Реакция под этим видео также не заставила себя долго ждать.

  • Такое необычное танцевальное видео. Грациозные паучихи забирают к себе в сети все наши сердца.
  • Нереальная песня , а хореография просто высший пилотаж.
  • Необычная хореография, но мне так нравится.
  • И снова крутая картинка, шикарный голос, манящие костюмы и безупречная пластика!
  • Королева пауков.
  • Без каблуков движения совсем другие, шикарно.
  • Все как всегда безупречно.
  • Еще одна восхитительная работа.
  • Невероятно красивое видео.
  • Всегда разная и неповторимая. — Пишут пользователи сети.

Ранее Maruv поделилась откровенным фото с отдыха. Певица опубликовала снимок, на котором позирует в черном сдельном купальнике с прозрачными вставками.

В кадре исполнительница предстала около пальмы в полный рост.

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