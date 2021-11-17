Эпатажная украинская певица Maruv презентовала танцевальное видео на свою песню Money.
В кадре певица предстала в черном облегающем комбинезоне с прозрачными вставками. Образ она дополнила ярким макияжем с акцентом на черные губы и каре.
Необычная локация и хореография с ноткой хоррора. Плавные и, одновременно, дерзкие движения, сложные конструкции — все это Maruv исполняет синхронно со своим балетом.
Поклонники артистки уже давно оценили ее танцевальные возможности. Реакция под этим видео также не заставила себя долго ждать.
- Такое необычное танцевальное видео. Грациозные паучихи забирают к себе в сети все наши сердца.
- Нереальная песня , а хореография просто высший пилотаж.
- Необычная хореография, но мне так нравится.
- И снова крутая картинка, шикарный голос, манящие костюмы и безупречная пластика!
- Королева пауков.
- Без каблуков движения совсем другие, шикарно.
- Все как всегда безупречно.
- Еще одна восхитительная работа.
- Невероятно красивое видео.
- Всегда разная и неповторимая. — Пишут пользователи сети.
Ранее Maruv поделилась откровенным фото с отдыха. Певица опубликовала снимок, на котором позирует в черном сдельном купальнике с прозрачными вставками.
В кадре исполнительница предстала около пальмы в полный рост.