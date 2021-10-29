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В пам’ять про дідуся танець на стрипах: Maruv заспівала українською

29 Жовтня 2021, 12:41 Євгенія Шапоренко
В пам’ять про дідуся танець на стрипах: Maruv заспівала українською
Джерело: Maruv

Популярна співачка Maruv презентувала пісню українською мовою. Трек Не забуду артистка присвятила своєму дідусеві, який помер п’ять років тому.

За словами Maruv, реліз пісні – це такий спосіб поговорити з близькою людиною.

– Ця пісня про мого дідуся. Він помер п’ять років тому, і тільки зараз я знайшла сміливість показати цю пісню. Це мій спосіб поговорити з ним і сказати, як сильно я сумую за ним, – зазначила Maruv.

Також у TikTok вона заявила, що дідусь так і не дочекався її успіху.

– Я написала цю пісню п’ять років тому, коли помер мій дідусь. На жаль, він так і не побачив мого успіху, – зазначила артистка.

Пісню можна послухати всіх цифрових майданчиках. А на YouTube Maruv опублікувала dance video на пісню Не забуду.

Що пишуть у коментарях:

  • Maruv та ще й українською – відвал всього просто.
  • Вау, як приємно чути пісні Maruv рідною мовою.
  • Неможливо відвести погляд, настільки круто.
  • Пісня прямо зачепила за душу.
  • Найкраща робота за останній час! Чесно, я в захваті!
  • Тепер це моя улюблена пісня та відео від Maruv.
  • Maruv із черговим шедевром.
  • Це дуже красиво, танці та музика ідеально поєднуються.
  • Пісня класна звичайно, але на згадку про дідуся танець на стрипах – це сильно.
  • Трохи перебір, мені здається, якщо на згадку про дідуся. Він би хвилювався, бо так і застудитися можна.
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Теги
Maruv , Кліп , Новий кліп
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