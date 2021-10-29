Популярна співачка Maruv презентувала пісню українською мовою. Трек Не забуду артистка присвятила своєму дідусеві, який помер п’ять років тому.
За словами Maruv, реліз пісні – це такий спосіб поговорити з близькою людиною.
– Ця пісня про мого дідуся. Він помер п’ять років тому, і тільки зараз я знайшла сміливість показати цю пісню. Це мій спосіб поговорити з ним і сказати, як сильно я сумую за ним, – зазначила Maruv.
Також у TikTok вона заявила, що дідусь так і не дочекався її успіху.
– Я написала цю пісню п’ять років тому, коли помер мій дідусь. На жаль, він так і не побачив мого успіху, – зазначила артистка.
Пісню можна послухати всіх цифрових майданчиках. А на YouTube Maruv опублікувала dance video на пісню Не забуду.
Що пишуть у коментарях:
- Maruv та ще й українською – відвал всього просто.
- Вау, як приємно чути пісні Maruv рідною мовою.
- Неможливо відвести погляд, настільки круто.
- Пісня прямо зачепила за душу.
- Найкраща робота за останній час! Чесно, я в захваті!
- Тепер це моя улюблена пісня та відео від Maruv.
- Maruv із черговим шедевром.
- Це дуже красиво, танці та музика ідеально поєднуються.
- Пісня класна звичайно, але на згадку про дідуся танець на стрипах – це сильно.
- Трохи перебір, мені здається, якщо на згадку про дідуся. Він би хвилювався, бо так і застудитися можна.