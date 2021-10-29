Популярна співачка Maruv презентувала пісню українською мовою. Трек Не забуду артистка присвятила своєму дідусеві, який помер п’ять років тому.

За словами Maruv, реліз пісні – це такий спосіб поговорити з близькою людиною.

– Ця пісня про мого дідуся. Він помер п’ять років тому, і тільки зараз я знайшла сміливість показати цю пісню. Це мій спосіб поговорити з ним і сказати, як сильно я сумую за ним, – зазначила Maruv.

Також у TikTok вона заявила, що дідусь так і не дочекався її успіху.

– Я написала цю пісню п’ять років тому, коли помер мій дідусь. На жаль, він так і не побачив мого успіху, – зазначила артистка.

Пісню можна послухати всіх цифрових майданчиках. А на YouTube Maruv опублікувала dance video на пісню Не забуду.

Що пишуть у коментарях: