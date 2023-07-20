Англійський співак Гаррі Стайлс випустив кліп на пісню Daylight. Ролик йому зняла український кліпмейкер Таня Муіньо.

У ролику колишній учасник One Direction постає в низці ексцентричних костюмів у стилі старих цирків на гастролях. У супроводі пісні, відео не дасть занудьгувати – Гаррі стріляє з гармати і катається на одноклесному велосипеді, взаємодіє з іншими циркачами, дзеркалами та конем.

Українка Муіньо також прокоментувала вихід кліпу, над яким вона працювала останнім часом.

– Гаррі, немає нічого, чого б ти не зміг зробити. Літати, бігати підтюпцем, кататися на велосипедах і конях, ходити по канату, танцювати, і я тільки можу уявити, що ще ти можеш. Це так дивовижно – створювати відео на музику, яка в тебе у фаворитах. Дякую, що запросили мене! Спасибі – приголомшливій великій команді, яка зробила це за один божевільний день! – заявила Таня.

Українська кліпмейкерка вже довгий час працює зі світовими зірками – тільки 2022 року вона зняла ролики для музики Гаррі Стайлса, Normani ft. Cardi B, Post Malone ft. The Weeknd. З останніх, Муіньо зняла кліп для Doja Cat у нічному місті, де співачка розповідає про постійну увагу шанувальників і папараці.