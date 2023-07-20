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$7 тыс. за день: TikTok захватил новый тренд NPC-стриминг

20 июля 2023, 08:43
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
TikTok
Источник: Unsplash

В TikTok набирает популярность новый вид видео — NPC-стриминг. За день создания роликов создательница такого контента Pinkydoll зарабатывает $7 тыс.

В подобных роликах авторы контента ведут себя как NPC — неигровые персонажи, которые повторяют заранее запрограммированные фразы и движения. Pinkydoll, одна из самых узнаваемых личностей в NPC-стриминге зачастую сидит за кухонным столом и быстро произносит бессмысленные фразы с неизменным лицом, повторяя их одинаково каждый раз.

— Да, да, да. Ммм, мороженое такое вкусное. О, я чувствую себя ковбойшей. Ганг-ганг. Ммм, мороженое такое вкусное. Да-да-да, — говорит в роликах девушка.

Подобные фразы — реакция на подарки от тысяч зрителей — это цифровые рожки мороженного, пончики и сердечки. Такие цифровые подарки покупаются за реальные деньги, поэтому при огромком количестве зрителей набирается приличная сумма заработка в несколько тысяч долларов.

Тенденция быстро завоевала популярность в TikTok, и авторы контента повышают градус абсурда. К примеру, автор подобных роликов сидит в ванной сомбреро и приветствует зрителей роботизированным голосом. Еще один стример наклеивает наклейку на лицо за каждый подарок от зрителя.

Напомним, что зарабатывать в этом сервисе может каждый — для этого нужно подключить монетизацию для роликов, которые вы будете создавать. Как подключить монетизацию в TikTok и на каких условиях это можно делать — можно узнать на Фактах ICTV.

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Источник
The Guardian
Теги
TikTok
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