Английский певец Гарри Стайлз выпустил клип на песню Daylight. Ролик ему сняла украинский клипмейкер Таня Муиньо.

В ролике бывший участник One Direction предстает в ряде эксцентричных костюмов в стиле старых цирков на гастролях. В сопровождении песни, видео не даст заскучать — Гарри стреляет из пушки и катается на одноколесном велосипеде, взаимодействует с другими циркачами, зеркалами и лошадью.

Украинка Муиньо также прокомментировала выход клипа, над которым она работала последнее время.

— Гарри, нет ничего, чего бы ты не смог сделать. Летать, бегать трусцой, кататься на велосипедах и лошадях, ходить по канату, танцевать, и я только могу представить, что еще ты можешь. Это так удивительно — создавать видео на музыку, которая у тебя в фаворитах. Спасибо, что пригласили меня! Спасибо — потрясающей большой команде, которая сделала это за один сумасшедший день! — заявила Таня.

Украинский клипмейкер уже долгое время работает с мировыми звездами — только в 2022 году она сняла ролики для музыки Гарри Стайлса, Normani ft. Cardi B, Post Malone ft. The Weeknd. Из последних, Муиньо сняла клип для Doja Cat в ночном городе, где певица рассказывает о простоянном внимании поклонников и папарацци.