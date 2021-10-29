Українська співачка Оля Полякова та телеведуча Маша Єфросініна розповіли про рольові ігри та костюми з секс-шопу.

Відповідаючи на запитання в YouTube-шоу Взрослые девочки: Комфортний одяг чи сексуальний пеньюар, Полякова зізналася, що обирає перше, оскільки має перевірений часом шлюб.

– Якби в мене з’явився новий партнер, я ходила б гола, – пожартувала Полякова.

Єфросініна також віддає перевагу комфортному одягу, проте зізнається, що іноді вони з чоловіком вигадують пригоди і вона одягає на себе сексуальне вбрання.

– У мене є костюм покоївки та медсестри із секс-шопу, – зізналася Оля.

Маша у свою чергу розповіла, що якось одягла костюм покоївки, проте викликала сміх у чоловіка.

– Він думав, що я його розважаю. Типу, можливо зараз конкурси будуть? Дістань із покоївки віник для скидання пилу, – сміючись сказала телеведуча.

Крім того, Полякова також зізналася, що фотошопить кожне своє фото та розповіла, для чого вона це робить.

– Я залежна від компліментів. Усе в моєму житті відокремлено похвалою, я маю отримати оплески, хороший коментар. Це моя проблема, з якою я наразі працюю з психотерапевтом… Я знаходжусь у постійному бажанні отримати схвалення, – зізнається Оля.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросініна та Оля Полякова зізналися, чи був у них секс із другом. Телеведуча зазначила, що не вірить у дружбу між чоловіком та жінкою, оскільки такі стосунки закінчуються сексом. Вона зізналася, що в момент зближення була розслаблена, довірлива та відкрита.

Полякова також розповіла, що мала секс із другом. Однак вона на той момент була напідпитку.