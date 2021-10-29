Украинская певица Оля Полякова и телеведущая Маша Ефросинина рассказали о ролевых играх и костюмах из секс-шопа.

Отвечая на вопрос в YouTube-шоу Взрослые девочки: Комфортная одежда или сексуальный пеньюар, Полякова призналась, что выбирает первое, поскольку имеет проверенный временем брак.

— Если бы у меня появился новый партнер, я бы ходила голая, — пошутила Полякова.

Ефросинина также отдает предпочтение комфортной одежде, однако признается, что иногда они с мужем придумывают приключения и она одевает на себя сексуальный наряд.

— У меня есть костюм горничной и медсестры из секс-шопа, — призналась Оля.

Маша в свою очередь рассказала, что однажды одела костюм горничной, однако вызвала смех у мужа.

— Он думал, что я его веселю. Типа, может быть конкурсы сейчас будут? Достань из горничной веник для смахивания пыли, — смеясь сказала телеведущая.

Кроме того, Полякова также призналась, что фотошопит каждое свое фото и рассказала, для чего она это делает.

— Я зависима от комплиментов. Все в моей жизни обособлено похвалой, я должна получить аплодисменты, хороший комментарий. Это моя проблема, с которой я сейчас работаю с психотерапевтом… Я нахожусь в постоянном желании получить одобрение, — признается Оля.

Напомним, ранее Маша Ефросинина и Оля Полякова признались, был ли у них секс с другом. Телеведущая отметила, что не верит в дружбу между мужчиной и женщиной, поскольку такие отношения заканчиваются сексом. Она призналась, что в момент сближения была расслаблена, доверительна и открыта.

Полякова также рассказала, что имела секс с другом. Однако она на тот момент была в нетрезвом состоянии.