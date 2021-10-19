Українська співачка Оля Полякова опублікувала фото, на яких постала з відвертим декольте.

Артистка поділилася серією знімків. У кадрі зірка зображена в обтислій чорній сукні з паєтками без бретелей і з високим розрізом. Крім того, ця модель передбачає глибоке декольте. Волосся виконавиці зачесане в легкі локони.

– Танці відтанцювали і відспівали… 1, 2, 3? – Запропонувала вона шанувальникам обрати найкраще фото.

Користувачі мережі зазначили, що Оля має добрий вигляд і засипали її компліментами.

Ікона українського шоу-бізнесу.

Барбі.

Незрівнянна!

Образ по-королівськи шикарний!

Дуже красива!

Сукня супер.

Як можна бути такою гарною?

Бомбічний образ!

Така зачіска вам личить найбільше.

Леді Гага і поруч не стоїть. Ви шикарна жінка.

Королева дискотек.

Неймовірна! Обожнюю вашу енергетику.

Розкіш, – пишуть у коментарях Полякової.

Раніше Оля Полякова розповіла, чи був у неї секс із другом. У YouTube-шоу Взрослые девочки виконавиця зізналася, що в неї був інтим із другом, проте тоді вона була п’яна.

За словами співачки, після цього їхня дружба припинилася. Також вона зазначила, що жінки не вміють розмежовувати такі історії та одразу починають будувати спільне майбутнє у себе в голові.