Українська телеведуча Марія Єфросініна та співачка Оля Полякова зізналися, чи був у них секс із другом.

В YouTube-шоу Взрослые девочки Єфросініна розповіла, що не вірить у дружбу між чоловіком та жінкою. Оскільки зірка на власному досвіді переконалася, що такі стосунки рано чи пізно закінчуються сексом.

– Я тому і не вірю в дружбу між чоловіком і жінкою. Я вважала його своїм близьким і прекрасним другом. Секс трапився, коли я була розслаблена, довірлива та відкрита. Я розповідала йому про все і про всіх. Я навіть не дуже була і п’яна, – розповіла Маша.

Полякова зізналася, що у неї також був секс із другом. Проте це відбулося, коли співачка була напідпитку.

– А я була п’яна, і після цього дружба закінчилася. Жінки не вміють розмежовувати ось ці історії. Ми з чоловіками, якими спимо, відразу бачимо спільне майбутнє, відразу починаються ревнощі, – додала Оля.

До речі, раніше Факти ICTV розповідали, що таке секс по дружбі та що беруть з таких стосунків чоловік та жінка.

У попередньому випуску шоу Взрослые девочки Оля Полякова розповіла про виховання старшої доньки.

Виконавиця заявила, що не дає їй грошей, оскільки 16-річна Маша заробляє за допомогою свого Instagram.

Донька живе окремо від співачки, тому зіркова матуся стежить за нею. За допомогою спеціальної програми Полякова контролює місцеперебування доньки. Також артистка зазначила, що не збирається купувати Маші машину чи квартиру.