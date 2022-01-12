Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona призналась, что хочет исчезнуть на время. Певица хочет уехать далеко и немного отдохнуть от работы артиста, а также попробовать себя еще в каких-то ремеслах.

Она сказала, что хочет, чтобы рядом с ней исчезли: нездоровая пища, недосыпание и перегрузка в работе, поскольку за 2021 год этого было достаточно.

— Хочу перезагрузку, для меня это очень важно. Я понимаю, что я буду очень скучать по Денису, родителям и своей аудитории. Поэтому сильно общение я не буду ограничивать, но все обыденные дела я хочу отбросить далеко и поехать в одно волшебное место в Украине, — написала Alyona Alyona в Instagram.

Исполнительница не сказала, куда именно планирует отправиться, однако отметила, что ей там будет спокойно. Alyona Alyona верит, что там она сможет стать другой и освободиться от негативных переживаний.

— Я буду с вами говорить на разные темы во время отсутствия в своем Instagram, читать ваши ответы и общаться с вами текстом, но снимать селфи и видео я буду очень редко, — добавила рэперша.

Ранее Alyona Alyona намекнула, что съезжает от своего парня. Артистка показала пакеты с вещами и призналась, что приняла нелегкое решение.

Певица подтвердила поклонникам, что действительно они не будут жить вместе, однако будут видеться. Теперь известно, что под съездом имела ввиду Alyona Alyona. Девушка просто хочет развеяться и отдохнуть.