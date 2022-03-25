Британський співак Ед Ширан відгукнувся на пропозицію гурту Антитіла влаштувати телеміст між Бірмінгемом і Києвом під час благодійного концерту на підтримку України.

Артист записав відеозверненя, в якому подякував колективу за ініціативу та підтримав всіх українців.

– Друзі, я подивився ваше відео. Я просто хочу сказали всім українцям, що я люблю вас. Я підтримую вас. І я так пишаюся тим, що братиму участь у цій благодійній події на наступному тижні. З нетерпінням хочу послухати і вашу музику, хлопці. Надсилаю вам усю свою любов, – сказав Ед Ширан.

Варто зазначити, що благодійний захід відбудеться 29 березня в Бірмінгемі (Англія) на концертному майданчику Resorts World Arena Birmingham.

Крім Еда Ширана, у ньому візьмуть участь Каміла Кабелло, Емілі Санде, Грегорі Портер та Snow Patrol. Усі гроші від продажу квитків підуть на допомогу Україні. Концерт покаже британський телеканал ITV.

Нагадаємо, що кілька днів тому учасники гурту Антитіла запропонували Еду Ширану зробити телеміст із Києвом.

Тарас Тополя зазначив, що музиканти готові виступати у бронежилетах, оскільки зараз вони обороняють нашу країну у лавах тероборони.