Британский певец Эд Ширан откликнулся на предложение группы Антитела устроить телемост между Бирмингемом и Киевом во время благотворительного концерта в поддержку Украины.

Артист записал видеообращение, в котором поблагодарил коллектив за инициативу и поддержал всех украинцев.

– Друзья, я посмотрел ваше видео. Я просто хочу сказал всем украинцам, что я люблю вас. Я поддерживаю вас. И я так горжусь тем, что буду участвовать в этом благотворительном событии на следующей неделе. Мне не терпиться послушать и вашу музыку, ребята. Посылаю вам много любви, – сказал Эд Ширан.

Стоит отметить, что благотворительное мероприятие состоится 29 марта в Бирмингеме (Англия) на концертной площадке Resorts World Arena Birmingham.

Кроме Эда Ширана, в нем примут участие Камила Кабелло, Эмили Санде, Грегори Портер и Snow Patrol. Все деньги от продажи билетов пойдут на помощь Украине. Концерт покажет британский телеканал ITV.

Напомним, что несколько дней назад участники группы Антитела предложили Эду Ширану сделать телемост с Киевом.

Тарас Тополя отметил, что музыканты готовы выступать в бронежилетах, поскольку сейчас они защищают нашу страну в рядах теробороны.