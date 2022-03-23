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Ми битимемося і співатимемо заради перемоги: Антитіла звернулися до Еда Ширана

23 Березня 2022, 12:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ми битимемося і співатимемо заради перемоги: Антитіла звернулися до Еда Ширана

Український гурт Антитіла звернувся до англійського співака Еда Ширана. Учасники колективу дізналися про його благодійний концерт для України, який відбудеться в Бірмінгемі (Англія).

Відповідне відеозвернення Антитіла оприлюднили у своєму Instagram.

– Привіт із Києва, Ед! Ми музиканти гурту Антитіла, одного з найпопулярніших гуртів України, який має багато шанувальників в Україні та світі. У мирний час ми збирали стадіони. Війна змінила наше життя, і тепер ми зі зброєю воюємо проти російських окупантів, – сказав лідер гурту Тарас Тополя.

Вони висловили подяку Ширану та всьому британському народу за підтримку, сказавши, що завжди пам’ятатимуть про це.

– Сьогодні ми дізналися про твій благодійний концерт для України, який відбудеться в Бірмінгемі. І пропонуємо зробити телеміст Київ-Бірмінгем із живим включенням із Києва. Ви граєте там, ми граємо тут, у Києві, в місті, яке не підкорилося і ніколи не підкориться російським окупантам, – заявили Антитіла.

Вони наголосили, що не бояться і хочуть через музику показати всьому світу, що Україна сильна та непокірна.

– Ми битимемося і співатимемо заради перемоги на очах у всього світу, що підтримує нас. Тож 29 березня ми готові! – підсумував український гурт.

Хлопці попросили підписників відзначати в коментарях Еда Ширана, щоб він побачив їхнє звернення.

Учасники гурту Антитіла стоять на захисті нашої країни. Хто з українських зірок взяв у руки зброю — читайте на Фактах ICTV.

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Фото: Антитіла

Теги
Антитіла , Ед Ширан , Концерт
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