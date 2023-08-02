Український артист Віталій Козловський звернувся до фанатів і показав свої військові будні. Співак вступив до лав ЗСУ і своїми думками та досвідом ділиться в Instagram із шанувальниками.

Так, у соцмережу артист виклав два знімки – він у військовій формі сидить в автомобілі, задня частина якого завалена рюкзаками й автоматами. Схоже, разом зі своїми братами по зброї артист передислокувався.

– Дякую всім людям, хто невтомно підтримує і допомагає нашим воїнам, – заявив Козловський.

Нагадаємо, що на початку літа артиста мобілізували, з червня до липня він проходив курс молодого бійця. Козловський скаржився на втому, але він мотивований захищати Україну. До того ж артист заявив, що дисципліна – основа функціонування армії.

Віталій став новобранцем Гвардії наступу в бригаді Рубіж, разом із ним у взводі 14 осіб із різних куточків України.

Нагадаємо, що Козловський склав присягу 20 липня і тепер вважається повноцінним бійцем. Його та братів по зброї також благословив і окропив святою водою священник на тлі знакової події.