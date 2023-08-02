Блогер и ведущая Маша Ефросинина рассказала, как живет в ожидании своего мужа с фронта. Артистка долго не решалась об этом поговорить и все же записала видео в Instagram для своих поклонников.

В начале обращения Маша призналась, что научилась много рассказывать фанатам о своей жизни — как хорошего, так и плохого. Однако есть одна тема, о которой звезде сложно говорить публично.

— О том, как я все время живу со страхом потерять своего любимого человека. Я знаю, что каждое мое слово может вырываться из контекста и преподноситься по-разному. Обсуждайте любую тему, но я не готова давать на это свою боль. Я реагирую на каждый комментарий о Тимуре, — заявила Ефросинина.

Ведущая добавила, что появляется много комментариев касательно службы ее мужа и их отношений.

— Я очень агрессивно на это реагирую и хочу каждому написать Пошел нах*й. Но это тоже ненормально и касается только моих проблем. На темы о муже на фронте реагируют и мои близкие, с которыми мы садимся за одним столом. Они смущаются и не знают, как на это реагировать. Но они не виноваты, ведь это выбор Тимура, — добавила Маша.

Ефросинина также добавила, что ее муж просит выкладывать снимки из ее жизни и не говорит с ней о войне. Маша уверена, что подобные эмоции переживают и другие женщины в ожидании своих мужчин.

Напомним, что в середине лета Ефросинина привезла своих детей в Украину — ее 8-летний сын Александр и 19-летняя дочь Нана сейчас проживают в Польше.