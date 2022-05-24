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Персони

Хочу носити на собі тризуб: Єгор Крутоголов планує зробити патріотичне татуювання

24 Травня 2022, 19:11
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Хочу носити на собі тризуб: Єгор Крутоголов планує зробити патріотичне татуювання

Художній керівник студії Дизель Студіо Єгор Крутоголов зізнався, що хоче зробити перше у своєму житті татуювання.

Попри те, що раніше Єгор був проти символів на тілі, після повномасштабної війни він змінив свою думку. Актор хоче набити тризуб – один з головних державних символів України.

–  Тризуб — той знак, який хочу на собі носити, – сказав він.

До речі, у повсякденному спілкуванні Єгор перейшов на українську мову. За його словами, змінювати свої звички досить непросто, але необхідно.

Зараз дивляться

– Якщо нам щось зручно й комфортно, ми не хочемо це міняти і щось із цим робити, але треба. Повністю перейти в родині на українську ще не у всіх вийшло. Думаю, для цього просто потрібен час, – зізнався він.

Нагадаємо, що Єгор Крутоголов активно займається волонтерством і приганяє автомобілі для українських захисників. Він зазначив, що у ближньому зарубіжжі закінчилися пікапи, тому знайти їх для ЗСУ стає все складніше.

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Теги
Єгор Крутоголов, Дизель Шоу
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