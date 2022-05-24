Художественный руководитель студии Дизель Студио Егор Крутоголов признался, что хочет сделать первую в своей жизни татуировку.

Несмотря на то, что раньше Егор был против символов на теле, после полномасштабной войны он изменил свое мнение. Актер хочет набить тризуб – один из главных государственных символов Украины.

— Тризуб — тот знак, который хочу на себе носить, — сказал он.

Кстати, в повседневном общении Егор перешел на украинский язык. По его словам, менять свои привычки достаточно непросто, но необходимо.

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– Если нам что-то удобно и комфортно, мы не хотим это менять и что-то с этим делать, но надо. Полностью перейти в семье на украинский еще не у всех получилось. Думаю, для этого просто нужно время, – признался он.

Напомним, что Егор Крутоголов активно занимается волонтерством и пригоняет автомобили для украинских защитников. Он отметил, что в ближнем зарубежье закончились пикапы, поэтому найти их для ВСУ становится все труднее.