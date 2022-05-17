Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Зараз пікап – як єдиноріг: Єгор Крутоголов про пошуки авто для ЗСУ

17 Травня 2022, 15:19
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Зараз пікап – як єдиноріг: Єгор Крутоголов про пошуки авто для ЗСУ

Художній керівник студії Дизель Студіо Єгор Крутоголов розповів про допомогу ЗСУ – він активно приганяє пікапи для українських захисників. Про нюанси цієї непростої справи Єгор розповів у прямому ефірі телемарафону.

– Зараз пікапи – це справжні однороги. У ближньому зарубіжжі вони закінчилися, тепер люди шукають їх усе далі від України. Йдеться про Нідерланди та Бельгію. Ми не лише пікапами займаємось – армії потрібні будь-які автомобілі. Але якщо купив пікап – дуже радієш. Коли передаємо їх військовим – видно, що хлопці дуже вдячні, – ділиться своїми емоціями Крутоголов.

Актор також трохи розповів про свою допомогу одному нацгвардійцю із записом авторських пісень.

– Мені захотілося підтримати талант. Я був на одній зустрічі з нацгвардійцями, хотів просто познайомитися і подякувати за їхню роботу. Один із хлопців заспівав свої пісні під гітару, і мені захотілося йому допомогти. Ми запросили його до нашої студії і записали кілька пісень, – додав Єгор.

Раніше Крутоголов вирішив спілкуватися лише українською мовою. Він вважає, що і гумористичне Дизель Шоу має бути лише рідною мовою. Єгор мріє проїхати Україною з безкоштовними концертами для того, щоб підтримати наших людей та підняти бойовий дух.

Читайте також:
Егор КрутоголовЄгор Крутоголов розповів про спільні плани з Кварталом 95: Потрібно об’єднуватися

Теги
Єгор Крутоголов, авто з європи, Війна в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь