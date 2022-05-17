Художній керівник студії Дизель Студіо Єгор Крутоголов розповів про допомогу ЗСУ – він активно приганяє пікапи для українських захисників. Про нюанси цієї непростої справи Єгор розповів у прямому ефірі телемарафону.

– Зараз пікапи – це справжні однороги. У ближньому зарубіжжі вони закінчилися, тепер люди шукають їх усе далі від України. Йдеться про Нідерланди та Бельгію. Ми не лише пікапами займаємось – армії потрібні будь-які автомобілі. Але якщо купив пікап – дуже радієш. Коли передаємо їх військовим – видно, що хлопці дуже вдячні, – ділиться своїми емоціями Крутоголов.

Актор також трохи розповів про свою допомогу одному нацгвардійцю із записом авторських пісень.

– Мені захотілося підтримати талант. Я був на одній зустрічі з нацгвардійцями, хотів просто познайомитися і подякувати за їхню роботу. Один із хлопців заспівав свої пісні під гітару, і мені захотілося йому допомогти. Ми запросили його до нашої студії і записали кілька пісень, – додав Єгор.

Раніше Крутоголов вирішив спілкуватися лише українською мовою. Він вважає, що і гумористичне Дизель Шоу має бути лише рідною мовою. Єгор мріє проїхати Україною з безкоштовними концертами для того, щоб підтримати наших людей та підняти бойовий дух.