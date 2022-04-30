Художній керівник студії Дизель Студіо Єгор Крутоголов розповів про допомогу ЗСУ, перехід на українську мову та важливість гумору під час війни.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV він зізнався, що зараз є не дуже активним у соціальних мережах, оскільки займається допомогою українським захисникам.

– Гумор – це добре, але треба робити щось ще. Вся країна зараз перейшла на військові рейки, як то кажуть. І ми почали займатися волонтерською діяльністю. Ми вибрали для себе таку нішу, як автомобілі для ЗСУ. І це для мене зрозуміла ніша, тому що колись, у мирні часи, ще до моєї телевізійної кар’єри, я займався пригоном автомобілів з Німеччини, – розповів актор.

Крутоголов разом зі своїм другом знаходять автомобілі, ремонтують їх, а потім відправляють “на передову” або туди, де вони найбільш необхідні. Наразі вони це роблять за кошти Дизель Студіо.

– В основному ми відправляємо на Миколаїв. Тому що там гаряче, і це рідне місто, за яке дуже болить душа і серце. Крім машин, ми ще вирішили купити систему антидрон, яка, ми сподіваємося, допоможе нашому Миколаєву в цій боротьбі. Ця система допомагає глушити частоти ворожих дронів, і коштує майже $70 тис. Ми почали збір грошей у соцмережах і вже зібрали половину вартості, – розповів він.

За словами Крутоголова, вся команда Дизель Шоу мріє проїхати Україною з безкоштовними концертами для того, щоб підтримати наших людей і підняти бойовий дух.

– З початку війни ми мріємо проїхати по всій нашій країні. Пофіг навіть, є там сцена чи немає. Хочеться просто підняти дух та побачити посмішки наших людей. Бо стільки вже натерпілися, і я боюся, що ще треба буде терпіти. І я дуже чекаю того моменту коли ми поїдемо, будемо обійматися, будемо плакати, будемо сміятися, і мріяти про те, якою буде наша країна, – сказав актор.

Єгор додав, що Дизель шоу тепер буде тільки українською. Та і сам актор у повсякденному спілкуванні вирішив розмовляти рідною мовою.

– Якщо це основне гумористичне шоу країни – то зараз вже точно воно повинно бути українською. Російська – це мова ворога, мова агресора. Я не можу, я не хочу розмовляти російською. У мене ще не все вдається. Я періодично переходжу на російську, ну це автоматично. Але я себе ловлю на цьому моменті: нажимаю Ctrl Shift – переходжу. Своїм прикладом я намагаюся показати, що це потрібно робити, – каже Крутоголов.

Він зазначив, що зараз українцям важливо зберегти свою національну та мовну ідентичність.

– За кордоном мені не хочеться пояснювати, що я не росіянин. Я хочу, щоб мене побачили, почули і одразу розуміли – це українець. Так, по мені буде видно, що я українець, бо я тепер буду весь в українській символиці. Я хочу і тату собі зробити – тризуба. Хочу собі футболки, мерчі ЗСУ, бо я пишаюся своєю нацією. Я пишаюся тим, що ми стоїмо, що ми єдині, що ми всі разом. Якщо ми це не будемо робити – ми не переможемо. А ми дуже хочемо перемогти, – додав актор.