Співачка та екс-учасниця гурту НеАнгели Слава Камінська розповіла про перший день російсько-української війни, чому вирішила поїхати до Нідерландів і що насамперед зробить після перемоги.

За словами Слави, з 23 на 24 лютого вона була на студії. Артистка вирішила поїхати додому, бо відчула щось недобре, а вдома діти були з нянею.

– Прокинулася о 5-й ранку, взяла в руки телефон, а там від друга повідомлення – Одесу бомблять… Я злякалася, зібрала речі дітей. Куди їхати, що їхати? Просиділи день удома, потім спустилися вниз шукати бомбосховище, – згадує Камінська.

Артистка каже, що такого кошмару не уявляла навіть у страшному сні. В неї почалася алергія через пил у сховищі, захворіли діти. Чотири дні вони сиділи в підвалі, періодично піднімаючись додому поїсти, переодягнутися та помитися.

Згодом вони переїхали до куми артистки за місто, де сиділи доти, доки Лаура не запитала – Мам, а коли ми помремо? Як нас убиватимуть?

На 8-9-й день війни вони вирішили поїхати на Західну Україну.

– Моя мама якраз була в Нідерландах… Вона приїхала до Словаччини, я віддала на кордоні їй дітей і вона забрала їх, – згадує співачка.

Наразі Камінська також перебуває в Нідерландах. Зізнається, нічого з собою не брала, окрім необхідних документів і дитячих речей.

Також Слава розповіла, чи зателефонувала екс-колезі по сцені Вікторії Сміюсі після того, як розпочалася війна.

– Я написала її сестрі та батькам… Я ж не тварюка. І ми зараз спілкуємось. Віці я дзвонила, але більше спілкуюся з її сестрою, – зізналася Камінська.

Вона сказала, що постійно думає, що зробить після перемоги.

– Наб’ю татуювання – Я обожнюю ЗСУ. Бігатиму, стрибатиму, плакатиму. Не знаю, у мене почнеться біполярний розлад. Я нап’юся, буду всіх цілувати, напишу всім щось. Я так хочу додому, я не можу передати, – наголосила Слава.

Не всі зірки поїхали з України. Так, співачка Даша Астаф’єва залишилася у Києві, де займається волонтерством. Вона зазначала, що одного разу почула, що волонтерській організації не вистачає рук, щоби готувати для ЗСУ. Астаф’єва подумала, що хоч вона й не кухар, але чимось зможе допомогти.