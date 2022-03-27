Українська акторка Анастасія Пустовіт розповіла про окупацію, яку бачила на власні очі. На початку війни вона перебувала в селищі Немішаєве, яке розташоване поряд із Бучею та Гостомелем.

Перші дні війни Анастасія перебувала в штабі, де допомагала мешканцям селища. Він був розташований в Будинку культури. Згадує, як упродовж трьох діб чекали, що їх просто вб’ють.

– Через будівлю, де був штаб, йшла вся колона техніки… Ми не могли покинути це місце. Три доби семеро людей просто чекали, коли нас усіх уб’ють. Це видне місце. Туди постійно під’їжджала техніка… Ми просто чекали, коли зайдуть до нас. Були випадки, коли БТР під’їжджали до Будинку культури, виходили росіяни зі зброєю, алкоголем, який вони вкрали, пили, дивилися на будинок. На нас направляли дуло танка, – розповіла акторка.

Каже, коли зрозуміли, що більше нічим допомогти не зможуть, вирішили йти до рідних у бомбосховище. Там вони опинилися в заручниках у росіян.

– Вони нам поставили умови. Перше – Якщо ви вийдете за межу наших військ, ми за вас не відповідаємо. Якщо ви залишаєтесь тут, ви в безпеці. Друге – Якщо хтось із вас спробує передати координати наших військ і ми про це дізнаємося, зникне і людина, і телефон, – згадує акторка.

Пустовіт зазначила, що директор коледжу в Немішаєвому поручився своїм життям, що з бомбосховища жодна інформація про путінські війська не надійде.

Акторка сказала, що згодом вони ухвалили рішення йти на інший бік селища.

– Нас було восьмеро людей… Там лишатися було небезпечно, вони знали, що в бомбосховищі сидить купа людей. Ми прорвалися на інший бік селища, – згадує Анастасія.

Також вона спробувала скласти портрет російського агресора.

– Це схоже на доброго аб’юзера. Вони роблять вигляд, що добрі та допомагають нам, але водночас пояснюють, що якщо ми зробимо щось не так, то вони нас вб’ють. Для мене це дуже дивна історія… Коли ти не хочеш, щоб тебе “рятували”, то ти будеш мертвий, – сказала Пустовіт.

Раніше ми писали про те, що Злата Огнєвіч і Без обмежень заспівали для воїнів у бомбосховищі. Співачка сказала, що для неї честь співати для бійців, зазначивши, що під час таких виступів вона подумки надсилає кожному силу та підтримку.