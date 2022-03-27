Певица и экс-участница группы НеАнгелы Слава Каминская рассказала о первом дне российско-украинской войны, почему решила уехать в Нидерланды и что первым делом сделает после победы.

По словам Славы, с 23 на 24 февраля она была на студии. Артистка решила поехать домой, поскольку почувствовала что-то неладное, а дома дети были с няней.

— Проснулась в 5 утра, взяла в руки телефон, а там от друга сообщение — Одессу бомбят… Я испугалась, собрала вещи детей. Куда ехать, что ехать? Просидели день дома, потом спустились вниз искать бомбоубежище, — вспоминает Каминская.

Артистка говорит, что такого кошмара не представляла даже в страшном сне. У нее началась аллергия из-за пыли в убежище, заболели дети. Четыре дня они сидели в подвале, периодически поднимаясь домой покушать, переодеться и покупаться.

После они переехали к куме артистки за город, где сидели до тех пор пока дочь Лаура не спросила — Мам, а когда мы умрем? Как нас будут убивать?

На 8-9 день войны они решили уехать на Западную Украину.

— Моя мама как раз была в Нидерландах… Она приехала в Словакию, я отдала на границе ей детей и она увезла их, — вспоминает певица.

Сейчас Каминская тоже находится в Нидерландах. Признается, ничего с собой не брала, кроме необходимых документов и детских вещей.

Также Слава рассказала, позвонила ли экс-коллеге по сцене Виктории Смеюхе после того как началась война.

— Я написала ее сестре и родителям… Я же не тварь. И мы сейчас общаемся. Вике я звонила, но больше общаюсь с ее сестрой, — призналась Каминская.

Она сказала, что постоянно думает о том, что сделает после победы.

— Набью татуировку — Я обожаю ВСУ. Буду бегать, прыгать, плакать. Не знаю, у меня начнется биполярное расстройство. Я напьюсь, расцелую всех, напишу всем что-нибудь. Я так хочу домой, я не могу передать, — отметила Слава.

Не все звезды покинули Украину. Так, певица Даша Астафьева осталась в Киеве где занимается волонтерством. Она отмечала, что однажды услышала, что волонтерской организации не хватает рук, чтобы готовить для ВСУ. Астафьева подумала, что хоть она и не повар, но чем-то сможет помочь.