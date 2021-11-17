Українська співачка та акторка Аліна Гросу в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіла про професійну діяльність та особисте життя.

Артистка повідала про кастинги, співочу кар’єру, поділилася спогадами з дитинства і розповіла про стосунки з донькою свого коханого, актора Романа Полянського.

Про зйомки в кіно та Голлівуд

Аліна Гросу зізнається, що не проти зніматися в кіно, наприклад, зіграти в історичному фільмі, екранізації бестселеру, горорі чи комедії. Однак наразі дівчина не так часто ходить на кастинги, бо вирішила зосередитись на співочій кар’єрі.

– Правду кажучи, одного року я постійно ходила на кастинги, і мене затверджували. Так було в 2020 році, я тоді знялася у восьми фільмах. Цього року я практично не брала участі в кастингах, здається, лише одного разу. Мені пропонували проби та ролі, але я цьогоріч на перше місце поставила музичну кар’єру і нею займалася. Наступного року, можливо, більше приділятиму часу кіномистецтву.

Та попри це, амбіцій підкорити Голлівуд у Гросу немає.

– Мені здається, що в Голлівуді своїх вистачає. Проте, звісно, є бажання розвиватися далі. Якщо буде можливість і я відчуватиму свої сили в цьому, то спробую.

Про співочу кар’єру та успадкування трендів

Співачка Аліна Гросу за гороскопом Близнюки. Тож зізнається, що завжди різна і часом можна заплутатись, якою вона є насправді.

Водночас підлаштовувати кар’єру під модні тренди артистка не планує, оскільки намагається балансувати все 50 на 50, аби це було органічно та цікаво для слухача.

У професійній діяльності дівчина не готова поступатися власними принципами.

– Якщо мої принципи стоять надто високо, то я не зможу через них переступити. Маю на увазі правильні принципи. Наприклад, якщо нав’язують погане ставлення до когось, я цього не підтримаю. Загалом я своє слово завжди тримаю, а це, напевно, головний принцип.

Про спогади з дитинства

Виконавиця зізнається, що в неї залишилося надто багато спогадів із дитинства, але найкращий вона виокремити не може.

– Я саме та людина, яка добре пам’ятає своє дитинство, не лише за відео чи за спогадами інших людей… Пам’ятаю один із перших разів, коли виходила на сцену. З одного боку приємне, а з іншого – болюче: коли сестра подарувала ляльку, але, на жаль, вона померла, і мені боляче від цього.

Однак незручні моменти Гросу згадувати не бажає.

– Він же незручний, тому не хочеться його згадувати. Ви можете про нього прочитати в моєму Instagram і TikTok. Я зроблю таку рубрику Незручності від Аліни Гросу.

Про роман із Полянським і стосунки з його донькою

Невдовзі після розлучення Аліни Гросу з першим чоловіком у ЗМІ з’явилася інформація про її новий роман із актором Романом Полянським. За словами артистки, вона не боялася знову входити в серйозні романтичні взаємини.

– Я була п’ять років у стосунках із Сашею. Це були не нові взаємини, вони вже стали побутовими. І оскільки ми розлучилися, то наші почуття, розуміння та довіра зжили себе. Вони згасли і завершилися.

Аліна зізналася, що вона не з тих людей, хто довго страждатиме після шлюбу. Адже їй тільки 26 років. Вона хоче бути щасливою та жити в коханні.

– Я не боялася входити в серйозні стосунки, і оскільки я не та людина, яка гуляє, то мені найкраще саме в них. Боялася я лише подібних запитань, саме тому ми довго приховували стосунки.

Крім того, Гросу зізнається, що знайшла спільну мову з донькою Романа Полянського від першого шлюбу.

– Ми з Марфою в чудових стосунках. Інакше і бути не може, адже з дітьми порозумітися можна завжди. Плюс вона дуже схожа на Рому за характером. До речі, їй 17 листопада виповнилося 11 років. Вона дуже мила, добра і талановита дитина.

Раніше Аліна Гросу в бліц-опитуванні від Фактів ICTV розповіла, чого б ніколи не зробила в житті, та назвала п’ять виконавців зі свого плей-листа.