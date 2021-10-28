Російський актор Роман Полянський розповів про стосунки з українською співачкою Аліною Гросу.

Спочатку Полянський та Гросу спілкувалися в дружній формі. Чоловік знявся в кліпі у виконавиці, яка потім навіть запрошувала його на своє весілля. Крім того, актор також був одружений.

За словами Романа, у нього в подружньому житті щось пішло не так, і вони з дружиною розлучилися, у Аліни теж все було не гладко. Саме в цей період вони почали добре спілкуватися, після чого почалося зближення.

– Усе дійшло до якоїсь певної точки, коли треба було щось змінювати. Люди зустрічаються, закохуються, одружуються. Ніхто не думає, що через якийсь проміжок часу вони розлучатимуться… Буває, що так трапляється, – зазначив Полянський.

Роман наголосив, що він закінчив попередні стосунки набагато раніше, ніж закохався в Аліну.

– Розлучився я в 2019 році. Від дружини до Аліни не йшов, це було б неправильно. Я б так не вчинив. Потрібно закінчувати, а потім починати щось інше, – наголосив актор.

Рік тому чоловік переїхав через Аліну з Росії в Україну. Зізнається, що було не страшно, оскільки багато зйомок у нього і так проходили в Києві. Єдине – хотілося б частіше бачити доньку від першого шлюбу та батька.

Полянський зазначив, що з донькою не вдається проводити стільки часу, скільки хотілося б, проте він робить все для того, щоб приділяти дівчинці більше уваги.

Актор мріє збудувати будинок і про сина. Також сказав, що готується зробити Гросу пропозицію, проте чи буде весілля – ще не знає.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що Аліна Гросу та Роман Полянський зустрічаються. Шанувальники давно підозрювали, що між ними роман, на що зірка неоднозначно відповіла та ще більше заінтригувала.

Тоді Аліна сказала: Хіба не очевидно. Прикріпивши до напису чорно-біле фото.