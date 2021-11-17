Украинская певица и актриса Алина Гросу в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала о профессиональной деятельности и личной жизни.

Артистка поведала о кастингах, певческой карьере, поделилась воспоминаниями из детства и рассказала об отношениях с дочерью своего возлюбленного, актера Романа Полянского.

О съемках в кино и Голливуде

Алина Гросу признается, что не прочь сниматься в кино, например, сыграть в историческом фильме, экранизации бестселлера, хорроре или комедии. Однако девушка не так часто ходит на кастинги, поскольку решила сосредоточиться на певческой карьере.

— По правде говоря, один год я ходила постоянно на кастинги, и меня утверждали. Так было в 2020 году, я тогда снялась в восьми фильмах. В этом году я практически не принимала участия в кастингах, кажется, только один раз. Мне предлагали пробы и роли, но я в этом году на первое место поставила музыкальную карьеру и ею занималась. В следующем году, возможно, буду больше уделять времени киноискусству.

Но несмотря на это, амбиций покорить Голливуд у Гроссу нет.

— Мне кажется, что в Голливуде своих хватает. Тем не менее, конечно, есть желание развиваться дальше. Если будет возможность и я буду чувствовать свои силы в этом, то попробую.

О певческой карьере и наследовании трендов

Певица Алина Гросу по гороскопу Близнецы. Поэтому признается, что всегда разная и порой можно запутаться, какой она является на самом деле.

В то же время, подстраивать карьеру под модные тренды артистка не планирует, поскольку пытается балансировать все 50 на 50, чтобы это было органично и интересно для слушателя.

В профессиональной деятельности девушка не готова уступать своим принципам.

— Если мои принципы стоят слишком высоко, то я не смогу их переступить. Имею ввиду правильные принципы. Допустим, если навязывают плохое отношение к кому-то, я этого не поддержу. В общем, я свое слово всегда держу, а это, наверное, главный принцип.

О воспоминаниях из детства

Исполнительница признается, что у нее осталось слишком много воспоминаний из детства, но лучшее она выделить не может.

— Я именно тот человек, который очень хорошо помнит свое детство, не только по видео или по воспоминаниям других людей… Помню один из первых разов, когда выходила на сцену. С одной стороны приятное, а с другой — болезненное: когда сестра подарила куклу, но, к сожалению, она умерла, и мне больно от этого.

Однако неудобные моменты Гросу вспоминать не желает.

— Он же неловкий, поэтому не хочется его вспоминать. Вы можете о нем прочесть в моем Instagram и в TikTok. Я сделаю такую рубрику — Неловкости от Алины Гросу.

О романе с Полянским и отношениях с его дочерью

Вскоре после развода Алины Гросу с первым мужем в СМИ появилась информация о ее новом романе с актером Романом Полянским. По словам артистки, она не боялась снова входить в серьезные романтические отношения.

— Я была пять лет в отношениях с Сашей. Это были не новые отношения, они уже стали бытовыми. И поскольку мы расстались, то наши чувства, понимание, доверие изжили себя. Они потухли и завершились.

Алина призналась, что она не из тех людей, кто будет долго страдать после брака. Ведь ей только 26 лет. Она хочет быть счастливой и жить в любви.

— Я не боялась входить в серьезные отношения, и поскольку я не гулящий человек, то мне лучше всего именно в них. Боялась я только подобных вопросов, поэтому мы и скрывали долго отношения.

Кроме того, Гросу признается, что нашла общий язык с дочерью Романа Полянского от первого брака.

— Мы с Марфой в прекрасных отношениях. По другому и быть не может, ведь с детьми найти общий язык можно всегда. Плюс, она очень похожа на Рому характером. Кстати, ей 17 ноября исполнилось 11 лет. Она очень милый, добрый и талантливый ребенок.

Ранее Алина Гросу в блиц-опросе от Фактов ICTV рассказала, чего бы никогда не сделала в жизни, и назвала пять исполнителей из своего плей-листа.