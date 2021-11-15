Чому жінки вбивають: Аліна Гросу про топ серіалів, шкідливі звички та флірт

Українська співачка Аліна Гросу у бліц-опитуванні від Фактів ICTV розповіла, які серіали має подивитись кожна дівчина, а також про те, як варто фліртувати.

– Чого б ви ніколи не зробили у житті?

– Ніколи не говори ніколи, тож не можу відповісти на це запитання. Але я не зробила б нічого прямо зовсім жахливого.

– П’ять виконавців із вашого плей-листа.

– Як такого списку немає, бо я меломан, котрий слухає саме пісні, потім уже виконавців. Ми живемо у вік пісень, бо один артист рідко може видати одразу два хіта. Тому ти слухаєш хіти, а потім уже помічаєш, у кого їх найбільше, саме цей виконавець тобі подобається.

– Скільки часу вам потрібно, щоб зібратися вранці?

– Абсолютно по-різному. Це може бути від півгодини до двох годин залізно. Це залежить від серйозності заходу.

– Топ-3 серіали, які має подивитись кожна дівчина.

– Друзі, Пліткарка та Чому жінки вбивають.

– Які шкідливі звички у вас є?

– У мене є лише нешкідливі звички.

– Як навчитися гарно фліртувати?

Мені здається, у цій справі немає правил. Головне залишатися собою та бути в цьому органічним. Краще не починати фліртувати не від серця, коли це не в твоїй природі. Бути собою, бути впевненішим у собі – це крутий початок для флірту.