Хочеться бути скромнішим: куди витратить гроші переможець шоу Хто хоче стати мільйонером

Мешканець Сумської області Олег Мороз став переможцем на шоу Хто хоче стати мільйонером.

В інтерв’ю перед участю в шоу він розповів, що хоче витратити гроші на саморозвиток, адже мріє працювати на радіо та займатися стендапом.

Анкету на шоу Хто хоче стати мільйонером він випадково побачив у рекламі на YouTube.

Це його перше телевізійне шоу. Але через природну скромність йому складно було цікаво написати про себе.

– Я заповнив анкету, думаю, вже як там вийде, хай вирішують зорі. Для того, щоб потрапити на цю програму, ніяких обмежень я для себе там не знайшов. Єдине, що ставить у ступор – це розказати щось цікаве про себе. Завжди хочеться бути, мабуть, трошки скромнішим, – зазначив Олег Мороз.

Він додав, що вчився на вчителя біології, а наразі працює у поштовому відділенні.

– Я працюю у поштовому відділення оператором-приймальником. Також я за сумісництвом музичний керівник у дитячому садочку, – зазначив Олег.

Він розповів, що йому дуже сподобалася атмосфера на зніманнях шоу. Попри хвилювання, Мороз прагнув виграти грошовий приз.

– Ні для кого не секрет, що наше життя зараз дуже складне і гроші потрібні завжди. Звичайно, хотілося б витратити їх на себе. Щоб ці гроші потім примножились, – заявив учасник шоу Хто хоче стати мільйонером.