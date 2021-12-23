Хочется быть скромнее: куда потратит деньги победитель шоу Кто хочет стать миллионером

Житель Сумской области Олег Мороз стал победителем на шоу Кто хочет стать миллионером.

В интервью перед участием в шоу он рассказал, что хочет потратить деньги на саморазвитие, потому что мечтает работать на радио и заниматься стендапом.

Анкету на шоу Кто хочет стать миллионером он случайно увидел в рекламе на YouTube.

Это его первое телевизионное шоу. Но из-за природной скромности ему сложно было интересно написать о себе.

— Я заполнил анкету, думаю, как там выйдет, пусть решают звезды. Для того, чтобы попасть на эту программу, никаких ограничений я для себя там не нашел. Единственное, что ставит в ступор – это рассказать что-нибудь интересное о себе. Всегда хочется быть, пожалуй, скромнее, — отметил Олег Мороз.

Он добавил, что учился на учителя биологии, а сейчас работает в почтовом отделении.

— Я работаю в почтовом отделении оператором-приемщиком. Также я по совместительству музыкальный руководитель в детском саду, – отметил Олег.

Он рассказал, что ему понравилась атмосфера на съемках шоу. Несмотря на беспокойство, Мороз стремился выиграть денежный приз.

— Ни для кого не секрет, что наша жизнь сейчас очень сложная и деньги нужны всегда. Конечно, хотелось бы потратить их на себя. Чтобы эти деньги потом приумножились, – заявил участник шоу Кто хочет стать миллионером.