Акторка Дженна Ортега стане продюсером другого сезону серіалу Венздей. Тепер зірка гратиме не лише головну роль, а й контролюватиме виробництво проєкту.

В інтерв’ю The Hollywood Reporter артистка заявила, що їй дуже важливо бути почутою. На її думку, перший сезон виявився дуже вдалим, за що вона вдячна Тіму Бертону. Щоправда, вона так і не сказала, чи буде Тім працювати над продовженням популярного серіалу Netflix.

На таке рішення Ортега пішла заради того, щоб бути почутою, адже навіть перед камерою цього не завжди вдається домогтися.

– Я працювала на телебаченні з відчуттям, що мого голосу не чути. Я мала бути маріонеткою – заткнутися і робити свою роботу, – зізналася Дженна.

Нагадаємо, що ще в січні показали короткий тизер 2 сезону Венздей – тоді фанати мали поставити запитання про те, чи буде продовження. Через деякий час стало відомо, що серіал покажуть публіці або наприкінці 2023 року, або ж на початку 2024 року.

Примітно, що Ортега раніше відмовлялася від зйомок у серіалі – це тривало доти, доки її не вмовив особисто Тім Бертон.