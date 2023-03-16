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Боялася, що заважатиме: Дженна Ортега пояснила свої відмови від зйомок у серіалі Венздей

16 Березня 2023, 11:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Боялася, що заважатиме: Дженна Ортега пояснила свої відмови від зйомок у серіалі Венздей
Джерело: Depositphotos

Американська акторка Дженна Ортега зізналася, що особливо не прагнула отримати роль Венздей у гучному серіалі, завдяки якому вона і стала широко відомою. Ба більше, зірка навіть кілька разів відмовлялася від головної ролі.

За словами Дженни, їй надіслали електронного листа з пропозицією знятися в серіалі, однак вона її відкинула. Переконати взяти участь у проєкті її зміг лише режисер і виконавчий продюсер Тім Бертон на особистій зустрічі.

– Я в стількох серіалах за своє життя зіграла, що хотіла займатися тільки кіно. Я боялася, що, якщо підпишусь на ще одне телешоу, це завадить мені брати участь в інших цікавих мені проєктах, – пояснила Ортега свої відмови.

Як бачимо, Дженна все ж таки не дарма вирішила зіграти головну героїню у Венздей. Роль стала для акторки справжнім проривом, чого вона не очікувала.

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Джерело
Variety
Теги
актриса Венздей
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