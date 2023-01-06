Netflix активно намекает на продолжение сериала Уэнздей на 2 сезон. Для этого стриминговая платформа опубликовала короткий ролик с главной героиней.

Так, в ролике в Twitter Дженна Ортега в роли Уэнздей сидит перед своей пишущей машинкой, на которой пишет свой любопытный роман. Пока фоном играет напряжением музыка, героиня печатает на листе бумаги: КОНЕЦ, а затем ставит вопросительный знак после небольшой паузы. Затем ее руки висят над клавишами машинки и она слегка улыбается.

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Впрочем, в Netflix сделали намек еще более прямым.

— ??????? — кратко подписала ролик платформа.

Напомним, что ранее ходили слухи о переходе сериала в руки Amazon. Однако спустя время слухи не подтвердились.

Слухи о том, что Уэнздей получит второй сезон появились еще после выхода первого. Проект стал очень популярным и успел побить рекорды Netflix.

Еще в декабре сами создатели сериала заявили, что изначально готовили сюжет и арки для героев на несколько сезонов вперед, чтобы история выглядела гармонично. Режиссер Майлз Миллар рассказал, что они выбрали Дженну Ортегу на роль Уэнсдей среди сотен других девушек, а первое знакомство с ней было через видеосвязь.