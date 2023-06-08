Актриса Дженна Ортега станет продюсером второго сезона сериала Уэнсдей. Теперь звезда будет играть не только главную роль, но и контролировать производство проекта.

В интервью The Hollywood Reporter артистка заявила, что ей очень важно быть услышанной. По ее мнению, первый сезон оказался очень удачным, за что она благодарна Тиму Бертону. Правда, она так и не сказала, будет ли Тим работать над продолжением популярного сериала Netflix.

На такое решение Ортега пошла ради того, чтобы быть услышанной, ведь даже перед камерой этого не всегда удается добиться.

— Я работала на телевидении с чувством, что моего голоса не слышно. Я должна была быть марионеткой — заткнуться и делать свою работу, — призналась Дженна.

Напомним, что еще в январе показали короткий тизер 2 сезона Уэнсдей — тогда фанаты должны были задаться вопросом о том, будет ли продолжение. Спустя время стало известно, что сериал покажут публике либо в конце 2023 года, либо же в начале 2024 года.

Примечательно, что Ортега раньше отказывалась от съемок в сериале — это продолжалось до тех пор, пока ее не уговорил лично Тим Бертон.