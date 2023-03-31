Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу выиграла $1 в суде по делу, в котором ее обвиняли в нанесении серьезных травм. Так, артистка выиграла дело после того, как присяжные признали ее невиновной.
Речь идет об инциденте, который случился в 2016 году — тогда пенсионер Терри Сандерсон заявил, что Гвинет врезалась в него на горнолыжном курорте, из-за чего он получил серьезные травмы.
Мужчина требовал компенсации в $300 тыс., но уже после суда заявил, что вердикт по делу его очень разочаровал. Пэлтроу не стала соглашаться с ложью, и подала встречный иск на мужчину на сумму в $1, и выиграла дело.
Гвинет также поделилась своими мыслями в Instagram.
— Я чувствовала, что согласие на ложный иск поставило под угрозу мою честность. Благодарю судью и присяжных за тяжелый труд, — заявила актриса.
Присяжным потребовалось три часа обсуждения, чтобы единогласно признать Сандерсона полностью виновным в инциденте и присудить Пэлтроу символическую сумму, которую она требовала.
Примечательно, что ранее мужчина хотел отсудить $3,1 млн, но суд отказал в этом.ї
Впрочем, травмы получают и голливудские звезды — Джереми Реннер готов снова попасть под снегоуборочную машину, если нужно будет снова спасти племянника.