Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу выиграла $1 в суде по делу, в котором ее обвиняли в нанесении серьезных травм. Так, артистка выиграла дело после того, как присяжные признали ее невиновной.

Речь идет об инциденте, который случился в 2016 году — тогда пенсионер Терри Сандерсон заявил, что Гвинет врезалась в него на горнолыжном курорте, из-за чего он получил серьезные травмы.

Мужчина требовал компенсации в $300 тыс., но уже после суда заявил, что вердикт по делу его очень разочаровал. Пэлтроу не стала соглашаться с ложью, и подала встречный иск на мужчину на сумму в $1, и выиграла дело.

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Гвинет также поделилась своими мыслями в Instagram.

— Я чувствовала, что согласие на ложный иск поставило под угрозу мою честность. Благодарю судью и присяжных за тяжелый труд, — заявила актриса.

Присяжным потребовалось три часа обсуждения, чтобы единогласно признать Сандерсона полностью виновным в инциденте и присудить Пэлтроу символическую сумму, которую она требовала.

Примечательно, что ранее мужчина хотел отсудить $3,1 млн, но суд отказал в этом.ї

Впрочем, травмы получают и голливудские звезды — Джереми Реннер готов снова попасть под снегоуборочную машину, если нужно будет снова спасти племянника.