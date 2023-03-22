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Персони

Не впорався з керуванням: 97-річний актор Дік Ван Дайк потрапив у ДТП

22 Березня 2023, 18:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дік Ван Дайк
Джерело: Depositphotos

Американський актор Дік Ван Дайк потрапив у ДТП за кермом власного авто. 97-річний чоловік уникнув серйозних травм.

Актор із фільму Ніч у музеї за кермом Lexus LS 500 2018 року врізався у ворота, оскільки не впорався з керуванням через слизькі від дощу дороги.

Дік дістав струс мозку, а з носа й рота в нього йшла кров, проте від госпіталізації актор відмовився, тому медики надали йому допомогу на місці.

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Також встановлено, що він не був в алкогольному чи наркотичному сп’янінні. Однак він все одно змушений буде пройти перевірку, щоб довести свою здатність керувати автотранспортом через похилий вік.

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Джерело
TMZ
Теги
Актор ДТП
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