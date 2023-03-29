Актер Джереми Реннер говорит, что он снова попал бы под снегоуборочную машину ради спасения своего родственника.

— Я бы сделал это снова. Да, это так, ведь снегоуборочная машина ехала прямо на моего племянника, — признался Джереми.

Об этом артист рассказал в одном из интервью, где поделился эмоциями после инцидента со снегоуборочной машиной в январе. Так, тогда транспорт наехал на актера, когда звезда Marvel пытался его остановить. Артиста срочно доставили в больницу, где он перенес несколько операций — Реннер сломал около 30 костей.

В интервью Джереми также рассказал о мучительной боли — тогда он поверил, что действительно умирает.

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— Я чувствовал всю боль. Я был в сознании каждый момент. Я решил выжить — подумал, что это не убьет меня. Хоть я и потерял много плоти и костей, но я теперь восстановился с помощью любови и титана, — шутит артист.

Звезда Мстителей надеется на возвращение к роли Соколиного глаза, несмотря на все те травмы.

Реннер пробыл в больнице несколько недель, после чего вернулся домой и начал интенсивный процесс реабилитации.

Напомним, что в марте умер американский актер Лэнс Реддик — его нашли мертвым утром 17 марта в его доме в Лос-Анджелесе. О причине смерти неизвестно, но правоохранительные органы предварительно заявили, что трагедия могла случиться из-за естественных причин.