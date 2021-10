49-летняя актриса Гвинет Пэлтроу рассказала об отказе от алкоголя из-за Covid-19. Знаменитость переболела еще в прошлом году, после чего врач запретил ей употреблять сахар и спиртные напитки.

Лауреат премии Оскар сказала, что теперь она чувствует себя хорошо после отказа от крепких напитков.

— Вы меня знаете, я люблю выпить — мне нравится ритуал распития алкоголя в приятной компании. Мне также нравится вкус алкоголя, но в один момент я заразилась Covid-19, и обратилась к врачу, который порекомендовал мне отказаться от спиртного, — рассказала Гвинет.

Врач посадил звезду на диету длительностью в три месяца.

Ранее Пэлтроу призналась, что вино помогло ей “пережить карантин”, из-за чего она поправилась на 6 кг. Впрочем, актриса быстро сбросила лишний вес благодаря спорту и правильной пище.

И хотя знаменитость чувствует себя прекрасно, ее бизнес сейчас переживает не лучшие времена — Колби Уотсон собрался судиться с компанией звезды. Мужчина обвиняет компанию в торговле некачественным товаром, и планирует отсудить у нее $5 млн за моральный и физический ущерб.

В январе 2020 года Гвинет Пэлтроу представила изделие This Smells Like My Vagina. Свеча сделана с добавлением герани, цитрусового бергамота и кедровых абсолютов, смешанных с дамасской розой и семечками мускусного абельмоша.