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Зірку мемів Джеррі Мессінга паралізувало після Covid-19

23 Вересня, 16:40 Валентина Чорна
джерри мессинг

Американського актора Джеррі Мессінга паралізувало після захворювання коронавірусною інфекцією. Наразі зірка серіалу Диваки і навіжені не може самостійно стояти та ходити.

Джеррі розповів, що у серпні 2021 року він захворів на Covid-19. Через важкий перебіг хвороби актора довелося госпіталізувати та підключити до апарату ШВЛ.

Нещодавно Джеррі виписали з відділення інтенсивної терапії, але не обійшлося без наслідків.

Зараз Мессінг не може рухати руками і ногами, самостійно стояти і ходити.

Актор проходить курс фізіотерапії та використовує спеціальний тренажер. Лікарі зірки зазначили, що для повної реабілітації знадобиться певний час.

Попри це, Джеррі зберігає позитивний настрій і робить все для того, що одужати якомога скоріше.

Нагадаємо, що справжню популярність Мессінг здобув завдяки мему Tips Fedora, який розлетівся мережею після публікації фото з капелюхом.

Мем спрямований на вираження саркастичної подяки або на демонстрацію недружнього вітання.

В одному із інтерв’ю Мессінг зізнався, що цей знімок був зроблений у період, коли він намагався відновити свою акторську кар’єру.

Крім серіалу Диваки і навіжені, Джеррі також грав у фільмі Возз’єднання сімейки Аддамсів та проекті Шоу з Бобом і Девідом. 

У кіно Мессінг не з’являвся з 2003 року.

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Джерело
TMZ
Теги
Коронавірус Covid-19
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