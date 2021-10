Свічка з ароматом піхви вибухнула: у Гвінет Пелтроу хочуть відсудити $5 млн

Американець Колбі Вотсон зібрався судитися з компанією Goop, якою керує актриса і телеведуча Гвінет Пелтроу. Він звинувачує компанію в торгівлі неякісним товаром.

Вийшло так, що свічка з ароматом вагіни (саме так і ніяк інакше), яку чоловік замовив майже рік тому, вибухнула і пошкодила його майно.

В інструкції, яка є на сайті виробника, йдеться, що її потрібно запалювати менше ніж на дві години. Однак чоловік проігнорував це попередження.

За його словами, інформації в інтернеті недостатньо.

Вперше Колбі запалив свічку ще в лютому, і тоді все було добре. Однак вдруге він залишив її горіти три години, продукт не витримав і вибухнув, тим самим пошкодив меблі чоловікові.

Колбі тепер планує відсудити у компанії $5 млн за моральний і фізичний збиток. Представники Гвінет Пелтроу вважають, що позов не серйозний і націлений на знищення репутації фірми.

До речі, це не перший подібний випадок. Ще в січні 2021 року домашня свічка This Smells Like My Vagina з ароматом вагіни вибухнула в будинку у мешканки Лондома Джоді Томпсон.

За словами Джоді, свічка вибухнула, а потім розгорілося велике полум’я. Жінці тоді вдалося з цим впорається і викинути палаючий виріб за двері.

– Вона могла спалити будинок дотла. У той момент було страшно, але зараз смішно згадувати, що свічка з запахом вагіни Гвінет вибухнула у мене у вітальні, – говорила тоді жінка.

У січні 2020 року Гвінет Пелтроу представила виріб This Smells Like My Vagina. Свічка зроблена з додаванням герані, цитрусового бергамоту і кедрових абсолютів, змішаних з дамаською трояндою і насінням мускусного абельмоша. Пізніше компанія артистки випустила свічку This Smells Like My Orgasm із запахом її оргазму.