Рок-гурт Кіану Рівза Dogstar випустив кліп на нову пісню Everything Turns Around і анонсував перший за 23 роки альбом. У новій роботі всесвітньо відомий актор запалює зі своїми приятелями.

Знімання кліпу віддають данину поваги альтернативному року початку 2000-х. Музиканти грають на інструментах на тлі різних декорацій, зокрема вулиць Лос-Анджелеса. В описі кліпу в YouTube артисти подякували за підтримку компанії Epic Games. Судячи з усього, ігрова бібліотека допомогла реалізувати задумане гурту Рівза.

Що ж до довгоочікуваного альбому, то він вийде вже 6 жовтня 2023 року і отримає назву Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees.

Щоб потішити фанатів живими виступами з новим альбомом, Dogstar вирушать у турне і гастролюватимуть до кінця 2023 року. Музиканти додали, що їм не терпиться запалити на різних сценах, адже подобається виконувати анонсовану збірку пісень.

Не тільки зарубіжні зірки повертаються до своєї ранньої творчості. Наприклад, Дантес випустив українську версію пісні Девочка Оля. Слова отримали новий сенс і чудово передають суть треку.