Рок-группа Киану Ривза Dogstar выпустила клип на новую песню Everything Turns Around и аносировала первый за 23 года альбом. В новой работе всемирно известный актер отжигает со своими приятелями.

Съемки клипа отдают дань уважение альтернативному року начала 2000-х. Мцузыканты играют на инструментах на фоне различных декораций, в том числе улиц Лос-Анджелеса. В описании клипа в YouTube артисты поблагодарили за поддержку компанию Epic Games. Судя по всему, игровая библиотека помогла реализовать задуманное группы Ривза.

Что касается долгожданного альбома, то он выйдет уже 6 октября 2023 года и получит название Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees.

Чтобы порадовать фанатов живыми выступлениями с новым альбомом, Dogstar отправятся в турне и будут гастролировать до конца 2023 года. Музыканты добавили, что им не терпится зажечь на разных сценах, ведь нравится исполнять анонсированную сборку песен.

