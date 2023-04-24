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Персони

Це було підло: Меттью Перрі виріже Кіану Рівза зі своїх мемуарів

24 Квітня 2023, 12:53
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Рівз
Джерело: Depositphotos

Зірка Друзів Меттью Перрі пообіцяв прибрати негативні висловлювання про Кіану Рівза з майбутніх видань його мемуарів Друзі, коханці та велика жахлива річ.

– Я сказав дурість. Це було підло. Я згадав його ім’я, тому що живу на тій самій вулиці, і вже публічно вибачився перед ним. У будь-яких майбутніх версіях книги його ім’я більше не фігуруватиме, – заявив Меттью на книжковому фестивалі Лос-Анджелес Таймс.

Актор додав, що особисто перед Кіану ще не просив вибачення, але якщо зустріне на вулиці, то обов’язково це зробить.

Перрі вже шкодував про свої слова ще в жовтні – тоді він заявив, що є великим шанувальником зірки Матриці та Джона Віка, і обрав випадкове ім’я. Він також додав, що мусив використовувати своє ім’я, коли намагався віддати шану померлим акторам.

Скандал із Меттью Перрі та Кіану Рівзом розгорівся ще наприкінці жовтня. Тоді зірка Друзів у своїх мемуарах написав: Чому такі оригінальні мислителі, як Рівер Фенікс і Гіт Леджер, помирають, а Кіану Рівз досі ходить серед нас? Примітно, що Рівер був спільним другом як Перрі, так і Рівза.

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Джерело
Variety
Теги
Кіану Рівз Меттью Перрі
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