Володимир Дантес випустив оновлену пісню Девочка Оля українською — тепер робота називається просто Оля. Артист також пояснив, чому переклав усім знайомий хіт.

– Девочка Оля багато разів рятувала мене і, думаю, багатьох із вас, хто чув її тоді, хто ріс на цій пісні, кому вона дуже подобається. Вона не повинна зникнути – я хочу подарувати їй нове звучання українською, адже вона мені дала кілька разів шанс, – поділився думками Володимир.

Авторка слів – фольклористка та музикантка Ярина Сізик. Дантес їй окремо подякував за художній переклад і звучання з відсиланнями до Лесі Українки.

Користувачі мережі оцінили роботу Володимира:

Всі Олі дякують за цю чудову пісню! А українською це вогонь.

Пісня юності! Дякую за неймовірний переклад, це кайф.

Офігенно! Лірика українською звучить змістовніше. Дякую, завжди любила цю пісню, а зараз ще більше.

Неймовірно красивий вокал! Ніжно притискає і водночас рве серце.

Раніше Дантес розкрив історію запису пісні Девочка Оля. Як виявилося, в момент створення співакові було дуже погано, і після запису його забрали в лікарню.