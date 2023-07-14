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Багато разів рятувала мене: Дантес випустив українську версію пісні Девочка Оля

14 Липня 2023, 12:31
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Вова Дантес

Володимир Дантес випустив оновлену пісню Девочка Оля українською — тепер робота називається просто Оля. Артист також пояснив, чому переклав усім знайомий хіт.

– Девочка Оля багато разів рятувала мене і, думаю, багатьох із вас, хто чув її тоді, хто ріс на цій пісні, кому вона дуже подобається. Вона не повинна зникнути – я хочу подарувати їй нове звучання українською, адже вона мені дала кілька разів шанс, – поділився думками Володимир.

Авторка слів – фольклористка та музикантка Ярина Сізик. Дантес їй окремо подякував за художній переклад і звучання з відсиланнями до Лесі Українки.

Користувачі мережі оцінили роботу Володимира:

  • Всі Олі дякують за цю чудову пісню! А українською це вогонь.
  • Пісня юності! Дякую за неймовірний переклад, це кайф.
  • Офігенно! Лірика українською звучить змістовніше. Дякую, завжди любила цю пісню, а зараз ще більше.
  • Неймовірно красивий вокал! Ніжно притискає і водночас рве серце.

Раніше Дантес розкрив історію запису пісні Девочка Оля. Як виявилося, в момент створення співакові було дуже погано, і після запису його забрали в лікарню.

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Володимир Дантес Пісня
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