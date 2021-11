Шведская музыкальная группа ABBA выпустила альбом Voyage. Это первый новый релиз коллектива после 40-летнего перерыва.

В альбом вошли 10 треков, которые уже доступны для прослушивания на всех стриминговых сервисах. Две композиции из альбома участники ABBA представили в сентябре, среди них — I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down.

Новые песни по звучанию очень похожи на старые хиты легендарной группы. По словам музыкантов, в новом альбоме они хотели воспроизвести дух старой доброй ABBA, поэтому не принимали во внимание современные тенденции поп-музыки.

Весной 2022 года ABBA планирует представить новый альбом на концерте в Лондоне. Мероприятие пройдет на специально построенной арене в лондонском Олимпийском парке королевы Елизаветы.

Но на сцену выйдут не сами участники, а их “молодые” голограммы, получившие название “аббатары”. Виртуальных музыкантов создал режиссер Звездных войн Джордж Лукас.

Следует заметить, что после выхода альбома Voyage группа ABBA уйдет на пенсию и больше не будет записывать новые треки. Участники коллектива заявили, что их воссоединение было разовым.

ABBA была основана в 1972 году в Стокгольме. Группа получила популярность благодаря победе на Евровидении в 1974 году с хитом Waterloo.

Последний альбом коллектива The Visitors вышел в 1981 году, после чего группа распалась после 10 лет существования. Voyage – девятый альбом ABBA. В настоящее время музыкантам квартета от 71 до 76 лет.