На концерті, присвяченому всесвітньо відомому гурту ABBA, загинуло двоє людей. Ще одного потерпілого травмовано.

Виступ був запланований у місті Упсала (Швеція).

Так, один із глядачів, чоловік років 80-ти, впав із сьомого поверху концертної зали в натовп. Він приземлився на двох інших глядачів – чоловіка та жінку. Про це повідомила місцева поліція.

Жінка отримала травми, безпечні для життя, проте двоє чоловіків померли. Один на місці, інший – в лікарні.

Трагічний інцидент стався у вівторок, 2 листопада, приблизно за 30 хвилин до того, як мав розпочатися концерт, присвячений гурту ABBA. Загалом на захід зібралося близько тисячі людей.

Імена постраждалих наразі невідомі. Поліція розслідує, що саме сталося та чому людина впала.

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У жовтні стало відомо, що гурт ABBA планує випустити новий альбом, який отримає назву Voyage. Його вихід заплановано на 5 листопада 2021 року, він налічуватиме 10 треків.

Після першого альбому за 40 років гурт більше не записуватиме нових треків і піде на пенсію. Учасник ABBA, композитор Бенні Андерсон зазначив, що рано чи пізно це мало статися.

Проте музичний колектив анонсував віртуальний тур, який розпочнеться 27 травня 2022 року в Лондоні. Він пройде на спеціально збудованій арені в лондонському Олімпійському парку королеви Єлизавети.