Шведський музичний гурт ABBA піде на пенсію після виходу альбому Voyage та завершення сценічного шоу.

Учасники колективу заявили, що їхнє нещодавнє возз’єднання було разовим. Після релізу першого за 40 років альбому, гурт більше не записуватиме нові треки.

74-річний учасник ABBA, композитор Бенні Андерсон зазначив, що рано чи пізно це мало статися.

– Я ніколи не казав собі, що ABBA більше ніколи не повториться. Але тепер я можу це сказати, – прокоментував Бенні Андерсон.

Варто зауважити, що новий альбом ABBA вийде 5 листопада 2021 року, він складатиметься з 10 треків.

Також гурт анонсував віртуальний тур, який розпочнеться 27 травня 2022 року в Лондоні. Захід відбудеться на спеціально збудованій арені у лондонському Олімпійському парку королеви Єлизавети.

Колектив ABBA був створений у 1972 році в Стокгольмі. Він здобув популярність завдяки перемозі на Євробаченні у 1974 році з хітом Waterloo. За час своєї кар’єри гурт випустив вісім студійних альбомів. Перший розпад ABBA стався у 1982 році.

Раніше ми писали, що ABBA створив офіційний акаунт у TikTok, на який за першу добу підписалося понад 450 тис. осіб.

За даними платформи, їхня музика була найбільш затребуваною серед користувачів сервісу.